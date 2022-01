Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsches Kennzeichen an Moped

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Folgenschwer entwickelte sich eine allgemeine Verkehrskontrolle am Samstagmittag für einen 17-Jährigen in der Schnepfenthaler Straße. Der junge Mann war auf seinem Moped durch eine Polizeistreife gegen 12.10 Uhr gestoppt worden. An seiner Simson hatte der Fahrer ein anderes Versicherungskennzeichen angebracht, um einen nicht vorhandenen Versicherungsschutz vorzutäuschen. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde in der Folge in einem Krankenhaus Blut entnommen. Im Anschluss wurde dem 17-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gegen ihn eingeleitet. (ml)

