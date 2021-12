Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall

Ohrdruf / Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich in Ohrdruf auf der Kreuzung der B247 zur Bahnhofstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Beteiligte verletzt wurden. Ein junger Opelfahrer befuhr die Bahnhofstraße aus der Stadtmitte kommend und übersah den aus Richtung Oberhof kommenden BMW. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Insassen in dem Opel wurden verletzt und zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. An den beiden Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 EUR. (ri)

