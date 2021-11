Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Beschädigung eines Mülleimers mittels Feuerwerkskörpern

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 20.11.2021 wurden gegen 16.15 Uhr durch zwei bisher unbekannte junge Männer Feuerwerkskörper in einem Mülleimer im Eingangsbereich der Werner-Aßmann-Halle gezündet. Diese explodierten und beschädigten das Entsorgungsbehältnis. Zeugen gaben an, dass beide Personen mit Fahrrädern in Richtung der Julius-Lippold-Straße geflüchtet sind. Wer ergänzende Angaben zu den vermeintlichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0272284/2021 zu melden. (mm)

