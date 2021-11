Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter entwendete am 02.11.2021, zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr ein E-Bike in der Straße "Im Grund". Das Scott 920 Genius im Wert von über 5.000 Euro war an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Schloss erbeutete der Täter ebenfalls. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0257458/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell