Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Graffitis in Arnstadt

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag wurden bei der Polizei im Ilm-Kreis mehrere Graffitischriftzüge an Mehrfamilienhäusern in Arnstadt angezeigt. In der Franz-Schubert-Straße wurde an vier Hausfassaden durch Unbekannte mit roter Fettkreide mehrere teilweise politisch motivierte Schriftzüge geschmiert. Ähnliche Schriftzüge wurden an Hauseingangstüren in der Karl-Liebknecht-Straße festgestellt und angezeigt. Ein Zusammenhang zwischen den Taten an den beiden Örtlichkeiten ist naheliegend. Den Geschädigten Eigentümern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Polizei in Arnstadt-Ilmenau sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese unter den Aktenzeichen 0221381/2021 und 0221655/2021 mitzuteilen.(rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell