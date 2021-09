Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden im Gewerbegebiet

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von einem Lkw und einem Radfahrer in Ichtershausen in der Wolff-Knippenberg-Straße. Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr vom Grundstück einer Möbelfirma auf die Wolff-Knippenberg-Straße auf. Beim Auffahren beachtete er nicht den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und stationär im Ilmkreis-Klinikum Arnstadt aufgenommen. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.(rz)

