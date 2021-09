Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Baucontainern

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte Täter zerschnitten an drei Baucontainern auf einem Parkplatz im Klostermühlenweg in Waltershausen die Bügelschlösser und gelangten so ins Containerinnere. Aus den Arbeitsmittellagern wurden mehrere Baumaschinen, u.a. eine Rüttelplatte und diverse Flex, im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf Mittwoch, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 06:45 Uhr eingrenzen. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben und bitte um Mitteilung unter dem Aktenzeichen 0220759/2021.(rz)

