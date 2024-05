Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Im Kreuzungsbereich der B175, am Abzweig nach Markersdorf, kollidierten am frühen Morgen (06.05.2024, 06:45 Uhr) ein Skoda und ein Opel. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es bis ca. 09:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeugführer (w,24 und m,51) wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Unfallhergang ermittelt die Greizer Polizei. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell