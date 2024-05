LPI-G: Ruhestörung endet im Gewahrsam

Altenburger Land (ots) - Schmölln/Burkersdorf: Beamte der Landespolizeiinspektion Gera stellten am 04.05.2024 gegen 18:40 Uhr in Burkersdorf einen E-Scooter fest, der ohne gültige Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde. Gegen den 38-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

