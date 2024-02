Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Platanenstraße

Gera (ots)

Gera: Zeugen meldeten heute Nacht (09.02.2024), gegen 03:30 Uhr einen 64-jährigen Mann, welcher sich an einem in der Platanenstraße abgestellten Fiat-Transporter zu schaffen machte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten daraufhin fest, dass an dem betreffenden Fahrzeug zwei Reifen zerstochen wurden. In der Folge wurde der 64-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

