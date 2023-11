Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sieben Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Schaden an insgesamt sieben Fahrzeugen verursachten bislang unbekannte Täter am vergangenem Wochenende. Offenbar in der Zeit vom 25.11.2023 zum 26.11.2023 zerkratzten der oder die Täter jeweils die rechte Seite der in der Arminiusstraße abgestellten Fahrzeuge. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0309009/2023 ) und nimmt Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigern unter der Tel. 0365 / 829 -0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell