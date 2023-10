Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW prallt gegen Baum

Gera (ots)

Am 07.10.2023, gegen 16:40 Uhr, kam es auf dem Stadtring Südost (B92) zwischen Zschippern und Collis zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer verlor in der Kurve die Kontrolle über seinen PKW und touchierte zunächst die Leitplanke auf der linken Seite und kam anschließend rechts neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurden der Fahrzeugführer und der auf dem Rücksitz befindliche Säugling nur leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B92 in Fahrtrichtung Gera kurzzeitig, vollständig gesperrt werden.

