LPI-G: Rote Sprayfarbe

Gera (ots) - Gera: Stark alkoholisiert befand sich gestern (04.05.2023, gegen 14:40 Uhr) ein 79-jähriger Mann in der Straße der Völkerfreundschaft in Gera und sorgte am Nachmittag für einen Polizeieinsatz. Der Herr beabsichtigte, sich im Bereich der dortigen Straßenbahnwendeschleife, an einer noch fahrenden Straßenbahn abzustützen. Dies gelang ihm allerdings nicht und er kam zu Fall. Da er sich hierbei verletzte, ...

