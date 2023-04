LPI-G: Peugeot landet auf dem Feld - Fahrer schwer verletzt

Altenburg (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag mussten Feuerwehr und Polizei zu verschienden Containerbränden ausrücken. Unbekannte zündeten sowohl einen Kleidercontainer sowie Papiertonnen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet an. Der Kleidercontainer wurde dabei beschädigt und mindestens eine Papiertonne, die vor dem Kindergarten in der Liebermannstraße stand, vollständig zerstört. Zeugen, die ...

mehr