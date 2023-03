Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädiger in der Altstadtgalerie

Greiz (ots)

Greiz: Von Mittwoch (08.03.2023) zu Donnerstag (09.03.2023) hielten sich unbekannte Täter in der Altstadtgalerie in der Marienstraße auf, so dass die Greizer Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Mit einem unbekannten Werkzeug ritzen die Sachbeschädiger Löcher und Buchstaben in die Wände des Treppenaufganges und verursachten so einen Schaden in ca. 4-stelliger Höhe. Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

