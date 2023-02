LPI-G: Katalysator entwendet

Altenburg (ots) - Am Samstag in der Zeit von 18 Uhr bis 23:30 Uhr brachen bisher Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße ein. Danach durchsuchten sie das Haus und entwendeten Schmuck. Durch den Einbruch verursachten die Täter erheblichen Sachschaden und flüchteten. Die Kripo ermittelt und erbittet Zeugenhinweis unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

