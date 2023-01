Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike gestohlen

Gera (ots)

In der Straße des Friedens drangen bisher Unbekannte zwischen Mittwoch (04.01.23) und Freitag (06.01.23) in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. An einem dortigen Kellerabteil entfernten sie das Schloss und stahlen daraus ein E-Bike. Das Schloss ließen die Täter am Tatort zurück. Die Polizei ermittelt. Sofern Sie Beobachtungen zu den Tätern oder der Tathandlung gemacht haben, werden Sie gebeten, sich im Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) zu melden. (TL)

