Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Gera (ots)

Gera: Ein ausgelöster Rauchmelder rief gestern Abend (19.12.2022) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, gegen 19.00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße auf den Plan. Offensichtlich entzündete sich in einer Wohnung Essen auf einem Herd, wobei das Feuer auch auf einige Küchenmöbel übergriff. Zudem wurden Teile der Wohnung verrußt. Die beiden Bewohner der Wohnung, eine 23-jährige Frau und ein 2-jähriges Kind, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo Gera ermittelt nun zum Brandgeschehen. (JMV)

