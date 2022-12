LPI-G: Mülltonnen entzündet - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am 17.12.2022, gegen 11:10 Uhr, befuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw VW die Triptiser Straße in Richtung Muntscha. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem stehenden Transporter Iveco. Durch den Unfall wurde der Fahrer und eine 68-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie mussten in eine medizinische Einrichtung gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. ...

mehr