Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kellereinbrüche in Gera-Bieblach - Polizei Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Bislang noch unbekannte Diebe trieben in der Nacht vom 14.11.2022 auf den 15.11.2022 ihr Unwesen in der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Leo-Tolstoi-Straße sowie der Franz-Petrich-Straße. Dort brachen sie in mehrere Kellerabteile ein und entwendeten aus diesen unter anderem Getränke und Reiseutensilien. Zudem verursachten die Täter mehrere Tausend Euro Sachschaden. Die Polizei Gera ermittelt zum Diebstahlsgeschehen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

