LPI-G: Jugendliche verursachen Polizeieinsatz in der Amthorpassage

Gera (ots) - Kraftsdorf (OT Rüdersdorf): Seit gestern Morgen (03.11.2022) ermittelt die Polizei Gera wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. So verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter, in der Zeit vom 02.11.2022, 18.00 Uhr - 03.11.2022, 06.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Pkw Opel, der in der Straße Rüdersdorf geparkt war. Aus diesem entwendete er zwei Geldbörsen samt Inhalt. ...

