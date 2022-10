Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 8-jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Berga/Elster leicht verletzt

Greiz (ots)

Berga/Elster: Nachdem ein 8-jähriges Kind am vergangenen Freitag (14.10.2022) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde, ermittelt nun die Polizei Greiz. Was war passiert? Das Kind kollidierte vermutlich gegen 17.00 Uhr in der Brauhausstraße mit einem (vermutlich grünen) Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Sowohl das Kind, als auch der involvierte Fahrzeugführer, verließen die Unfallstelle in der Folge, ohne, dass der Vorfall polizeilich bekannt wurde. Dies geschah erst im Nachgang durch die Familie des verletzten Kindes. Vor dem Hintergrund der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Greiz nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 03661/6210 erbeten. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell