Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen geklaut - Täter gestellt

Zeulenroda / Auma (ots)

In der Nacht vom Samstag zum gegen 00:15 Uhr wurden in der Pausaer Str. in Zeulenroda 2 Verkehrszeichen von einer Baustelle entwendet. Ein Zeuge beobachtet die Tat und informierte die Polizei. Die Täter entfernten sich im Pkw in Richtung Zeulenrodaer Innenstadt. Wenig später konnte das Fluchtfahrzeug samt Tätern durch Kräfte der PI Greiz in Muntscha (Auma-Weidatal) gestellt werden. Strafverfahren wegen die Diebstahl wurde eingeleitet.

