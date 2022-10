LPI-G: Betrunkener Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs

Altenburg (ots) - Gößnitz: Eine Baustelle in Gößnitz geriet in den vergangenen Tagen ins Visier bislang unbekannter Täter. Zwischen Dienstag und dem gestrigen Donnerstag hielten sich demnach die Diebe auf dem Baustellengelände in der Walter-Rabold-Straße auf. In der Folge nutzten sie offenbar den dort befindlichen Radlader, um mit diesem ein Stromaggregat vom Tatort abzutransportieren. Das Baustellenfahrzeug ließen die Diebe schließlich im Nahbereich zurück - das ...

