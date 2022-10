Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkastenanlage in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: In die Wettiner Straße in Altenburg rückten Feuerwehr und Polizei gestern gegen 17:00 Uhr (06.10.2022) aus, um dort einen Brand zu löschen. Konkret brannte die Briefkastenanlage am dortigen Bahnhofsgebäude. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnten die Flammen zügig gelöscht werden. Schaden am Gebäude entstand somit nicht. Warum es zum Brandausbruch kam, wird derzeit ermittelt. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können wenden sich bitte an die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710). (KR)

