Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Gegenverkehr

Altenburg (ots)

B93: Rettungsdienst und Polizei rückten am gestrigen Tag (29.09.2022) zur Bundesstraße 93 aus, dass es hier zwischen Meerane in Richtung Gößnitz zu einem Verkehrsunfall kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet kurz vor 17:00 Uhr die Fahrerin (46) eines VW Golf in den Gegenverkehr und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw VW Crafter (Fahrer 45) zusammen. Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Des Weiteren wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Ein Rettungswagen brachte schließlich die schwerverletzte VW-Fahrerin in ein Krankenhaus. Der 45-jährigen Fahrzeugführer blieb unverletzt. Gegen 18:35 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Seitens der PI Altenburger Land wurden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. (KR)

