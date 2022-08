LPI-G: Verkehrsunfall mündet in körperlicher Auseinandersetzung

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 23.08.2022, um 09:15 Uhr, wurde im Bahnhofcenter in der Fabrikstraße ein 63-jähriger Ladendieb festgestellt. Dieser hatte Bekleidung entwendet und wollten ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Nachdem er angesprochen wurde, fand sich in einem mitgeführten Beutel weiteres Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

