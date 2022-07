Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in PKW

Speyer (ots)

In der Zeit vom 27.07.2022, 16:00 Uhr, bis 28.07.2022, 11:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Herdstraße eine Scheibe an der Beifahrertür eines geparkten Pkw ein und verschafften sich damit Zugriff auf den Innenraum. Dort durchwühlten sie das Handschuhfach und den Fahrgastraum. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell