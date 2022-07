LPI-G: Gullideckel gestohlen

Altenburg (ots) - Ponitz: Im Zeitraum vom 19.07. - 20.07.2022 wurde im Waldsachsener Weg in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Nach aktuellen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein und entwendeten dort sowohl eine Vielzahl an Heizungsrohren aus Kupfer sowie die mehrere Messingtürklinken. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zu den ...

