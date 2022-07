Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer eines Kleinkraftrades unter Rauschgifteinfluss festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 19.07.2022 kontrollierten Beamte der Polizei Altenburg gegen 07.45 Uhr den Fahrer (17) eines Kleinkraftrades in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg. Während der Kontrolle schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem entsprechenden Verfahren rechnen.

