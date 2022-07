LPI-G: Wiesenbrand in Staitz

Gera (ots) - Bad Köstritz: Weil ein Unbekannter offensichtlich am Sicherungskasten einer Bahnanlage in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz manipulierte, ermittelt nun die Polizei Gera. Nach ersten Erkenntnissen machte sich der Täter in der Zeit vom 18.07.2022, 12.00 Uhr - 19.07.2022, 07.45 Uhr an dem Kasten zu schaffen, sodass die Bahnanlage nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Eine Gefahrenlage entstand dadurch ...

