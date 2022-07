Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtaschenräuber gelang die Flucht - Kripo Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Eine 76-jährige Frau wurde am gestrigen Nachmittag (03.07.2022) Opfer eines Raubdeliktes, sodass die Kripo Gera zum Tatgeschehen ermittelt und Zeugen sucht. Gegen 15:10 Uhr befand sich die Seniorin in der Schlossstraße (Puschkinplatz) in Gera, als ihr ein bislang unbekannter Täter im Jugendalter von hinten die mitgeführte Handtasche entriss und unvermittelt flüchtete. Als er sich kurz darauf in Sicherheit wiegte, begann er die Tasche auszuräumen. Ein Zeuge, welcher die Situation erkannte, folgte dem Täter, stellten ihn und brachten ihn zum Tatort zurück. Hier gab er schließlich die Handtasche wieder zurück. Plötzlich gelang es dem Räuber, sich dennoch loszureißen und in Richtung Breitscheidstraße zu flüchten. Trotz sofortiger Fahndung konnte er nicht mehr gestellt werden. Die Seniorin, die bei dem Geschehen zu Fall kam und leicht verletz wurde, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei bedankt sich bei den Helfern für Ihr Engagement und das beherzte Eingreifen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter bzw. dessen Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 13-14 Jahre, ca. 150 - 160 cm groß, ausländischer Phänotyp (dunkler Teint), schlanke Figur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt und dunkler Sporthose. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell