LPI-G: In Schlangenlinien durch die Stadt

Altenburg (ots) - Großstöbnitz - Von seinem eigenen Anhänger überholt, wurde am 01/07/2022 gegen 20:00 Uhr ein 30jähriger Fahrzeugführer. Der Anhänger löste sich vom Pkw des Fahrzeugführers & rollte ungebremst über die Fahrbahn hinaus auf ein unbewohntes Grundstück. Hier richtete dieser keinen Schaden an. Lediglich ein Geländer direkt am Fahrbahnrand hielt dem Anhänger nicht stand & wurde zerstört. Glücklicher Weise befanden sich keine Personen am Unfallort. ...

