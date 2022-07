Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Heinrichstraße

Gera (ots)

Gera: Heute morgen (04.07.2022) kamen Rettungsdienst und Polizei und in der Folge der Notarzt via Hubschrauber in der Heinrichstraße zum Einsatz, da gegen 06.40 Uhr von dort ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und zwei Kindern gemeldet wurde. Vor Ort konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Glücklicherweise kam es nicht zur Kollision zwischen der Straßenbahn und den beiden 8 und 10 Jahre alten Jungen. Eines der Kinder wurde lediglich vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (KR)

