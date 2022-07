Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb mit Haftbefehl

Gera (ots)

Am Samstag begab sich ein 35-Jähriger um 13:30 Uhr in das Kaufland in Gera-Lusan. Anstatt alle benötigten Waren zu bezahlen, steckte er einen Teil davon in seine Tasche und passierte die Kassenzone. Dies bemerkte eine Kassiererin und stoppte den Mann. Als die Polizei eingetroffen war, wurden bei dem Dieb mehrere gestohlene Zigarettenschachteln gefunden. Außerdem kam heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen mehrfachem Ladendiebstahls bestand. Er wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

