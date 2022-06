LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

Gera (ots) - Am Montag, den 27.06.2022 kam es in den Abendstunden in der Schleizer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 17-Jähriger durch einen 38-Jährigen tätlich angegriffen und verletzt wurde. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Der Jugendliche wurde in Verantwortung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus eingeliefert. Ermittlungen wegen ...

