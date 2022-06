Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter in fremden Fahrzeug

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Anwohner aus der Wettinerstraße meldete sich heute Nacht (21.06.2022), gegen 02:20 Uhr, nachdem er von mehrwürdigen Geräuschen munter geworden ist. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte er eine Person, welche vermutlich in ein Fahrzeug einbrach, welches auf einem großen Parkplatz in der besagten Straße abgestellt war. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort die Person fest. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Lybien, welcher tatsächlich in den Pkw BMW einbrach. Der 32-Jährige selbst saß noch im Fahrzeug, als er vorläufig festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten zusätzlich eine kleine Menge Drogen und stellten diese sicher. Bei der Absuche der Tatortumgebung wurde ein zweiter Pkw (Skoda) festgestellt, dessen Heckscheibe eingeschlagen war. Ob der 32-Jährige auch für diese Tat verantwortlich ist, muss geklärt werden. Die Altenburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Der 32-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (KR)

