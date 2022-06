LPI-G: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Gera (ots) - Gera: Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Nach Auskunft einer 42-jährigen Frau befand sich der Täter gestern Nachmittag (20.06.2022), gegen 13:25 Uhr im Park der Jugend. In einem Gebüsch soll er hier an seinem unbekleideten Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend entfernte sich der ...

mehr