Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu exhibitionistischer Handlung

Gera (ots)

Gera: Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Nach Auskunft einer 42-jährigen Frau befand sich der Täter gestern Nachmittag (20.06.2022), gegen 13:25 Uhr im Park der Jugend. In einem Gebüsch soll er hier an seinem unbekleideten Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Schmelzhüttenstraße. Beschreibung des Mannes: ca. 35-40 Jahre als, bekleidet mit Hose und Hemd, kurze dunkle Haare, ausländischer Phänotyp Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann von der Heinrichstraße aus direkt zu sehen gewesen sein. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

