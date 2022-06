Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer unter Rauschgifteinfluss festgestellt

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am 06.06.2022 um 19:40 Uhr wurde in der Breitinger Straße der Fahrer eines Pkw VW kontrolliert. Dabei wurden bei dem 22-jährigen Fahrzuegführer körperliche Ausfallerscheinungenfestgestellt. Ein freiwiliiger Drogenvortest wurde abgelehnt, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Altenburg: Am 06.06.2022 um 20:25 Uhr erschien ein 40-jähriger mit einem E-Scooter bei der Polizei. Ein freiwiliiger Drogenvortest verlief dabei positiv auf Meth Amphetamin.Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell