Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer unterwegs

Schmölln (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag richteten unbekannte Randalierer erheblichen Schaden an. In der Sommeritzer Straße wurden mehrere Verkehrsschilder und Baustellenabsperrungen umgeworfen. Weiterhin wurde eine mobile Ampelanlage beschädigt. Doch damit nicht genug, bei zwei geparkten Pkws haben die Vandalen die Außenspiegel abgetreten und schließlich noch Kanaldeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei ermittelt dazu wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

