Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe im Keller

Gera (ots)

Gera: Zwei bislang unbekannte Täter hielten sich am 25.05.2022, gegen 05:20 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße auf, als sie von einer Anwohnerin überrascht worden. Offenbar mit dem Ziel etwas zu stehlen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich und sorgten so für Sachschaden. Als die Mieterin die beiden Diebe antraf, flüchtete zunächst einer mit einem im Haus abgestellten Fahrrad. Als die Mieterin den zweiten Tätern an der Flucht hindern wollte, drängte sich dieser an ihr vorbei, so dass er ins Freie gelangte. Weiteres Diebesgut wurden nicht verzeichnet. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Heinrichstraße. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Polizei zu melden. (RK)

