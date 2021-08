Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Von Feuerwehr zu Feuerwehr - Spendenaufruf für Flutopfer in Uniform

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Ahrweiler - Den Kreisfeuerwehrverband erreichen immer wieder Anfragen, wie man den Kameraden im Flutgebiet an der Ahr helfen kann. Nach der Rückkehr aus dem Katastrophengebiet ist bei vielen Helfern aus dem Norden die Betroffenheit noch immer groß. Besonders berührt sind die Helfer vom ganz persönlichen Schicksal der Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehren. Kreisbereitschaftsführer Uwe Wichert bringt es auf den Punkt: "Die Feuerwehrleute haben anderen Menschen geholfen, obwohl sie selbst von den Wassermassen betroffen waren". So mussten Kameraden mit ihren Familien in das Gerätehaus ziehen, weil ihre Wohnungen verwüstet waren. Nur ein Bruchteil der Mannschaft von der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler ist derzeit einsatzbereit. Benachbarte Wehren helfen hier aus, weil die Menschen in Uniform "am Ende ihrer Kräfte sind".

Michael Faßbender, Vorsitzender vom Förderverein der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeigt sich dankbar für die Initiative der Feuerwehren aus dem Norden: "Wir werden die Spenden vorrangig für die geschädigten Kameraden verwenden. Erst dann wird das Geld für Grundausstattung und verlorene Gerätehäuser und Fahrzeuge verwendet".

Hier die Kontoverbindung:

Förderverein FF Bad Neuenahr-Ahrweiler

Volksbank Rhein Ahr Eifel eG IBAN: DE19 5776 1591 0022 6317 00 Verwendungszweck : Flutopfer

Text: Carsten Rehder

Fotos: Wichert/Rehder

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell