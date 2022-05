LPI-G: Brandeinsatz in Taubestraße

Gera (ots) - Der Zeugenaufruf nach Schlägerei unter Auftrags-Nr. 4749240 wird wie folgt korrigiert: Die Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwoch, dem 25.05.22, und nicht am Donnerstag. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1123 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

