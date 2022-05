Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem 11-Jährigen

Gera (ots)

An der Kreuzung der Heinrichstraße und der Straße Am Sommerbad ereignete sich am Samstag um 07.28 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 11-Jähriger stand kurz zuvor mit seinem Fahrrad an der Lichtzeichenanlage für Fußgänger und beabsichtigte diese in Richtung Elster zu überqueren. Ein 34-Jähriger Audi-Fahrer näherte sich der Kreuzung aus der Straße Elsterdamm und wollte über diese weiter in Richtung der Straße Am Sommerbad fahren. Als er die Kreuzung bei grüner Lichtzeichenanlage querte, missachtete der 11-Jährige sein rotes Lichtzeichen und fuhr plötzlich auf die Kreuzung, sodass es trotz Gefahrenbremsung zur Kollision zwischen dem Jungen und dem Pkw kam. Der Junge stürzte vom Fahrrad und verletzte sich dadurch leicht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

