Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Altenburg (ots)

Treben: Am 12.05.2022, kurz nach 07:00 Uhr befuhr ein 80-jähriger Radfahrer mit einem E-Bike die rechte Fahrspur des Radweges in Treben. Auf Grund gesundheitlicher Probleme gerät er in der Folge auf die linke Spur des Radweges und kollidiert mit einem entgegenkommenden Radfahrer (56). Beide Radfahrer wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrrädern entstand zudem Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell