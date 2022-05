Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parteibüro in Gößnitz beschmiert

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein Parteibüro in der Zwickauer Straße wurde in den vergangenen Tagen das Ziel eines unbekannten Täters. Mit der Hilfe von pinker Sprühfarbe brachte er an der Schaufensterscheibe ein ca. 1,40 m x 1,30 m großes Graffiti an. Festgestellt wurde die Tat am frühen Abend des 01.05.2022. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Haben Sie in den vergangenen Tagen verdächtige Personen am Tatort beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 aufgenommen. (JMV)

