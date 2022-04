Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegales Messer mitgeführt

Altenburg (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein 21 - jähriger Altenburger verantworten. Dieser führte ein illegales Butterflymesser mit sich, als er am Freitag den 01.04.2022 um 15:05 Uhr in der Wallstraße in Altenburg einer Kontrolle unterzogen wurde. Das Messer wurde eingezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell