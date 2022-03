LPI-G: Mopedfahrer flüchtet

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 12.03.2022 um 22:35 Uhr wurde in der August-Bebel-Straße ein Radfahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 57-jährigen Radfahrer einen Wert von 1,82 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

