Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Standkasse der Thüsac beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Standkasse der Thüsac am Theaterplatz beschmierten im Zeitraum vom 02.03.-03.03.2022 unbekannte Täter. In verschiedenen Farben sprühten sie einen Schriftzug auf und verursachten so Sachschaden. Der Schriftzug hatte eine Höhe von 20 cm. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

